Lo que hay detrás del “Puerto Rico Status Act”

El “Puerto Rico Status Act”, la iniciativa que promueve la celebración de un plebiscito con aval congresional, para que Puerto Rico seleccione un estatus político permanente y no territorial, no habrá de convertirse en ley. Le espera un destino similar al de los proyectos Fernós-Murry en 1958, Aspinall en 1963, Johnston en 1989 y Young en 1998. Todos generaron expectativas, pero no se convirtieron en ley. Ingresaron en la lista larga de frustraciones de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos.