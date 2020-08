Lo que Justicia dijo y no dijo

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través del subsecretario Jeffrey A. Rosen, emitió una comunicación en que rechaza la concesión de $2.5 millones para sufragar la consulta Estadidad Sí o No, el día de la elección general.

La determinación se justifica inicialmente por las limitaciones de tiempo que dificultan la tramitación de la aprobación de los fondos por parte del gobierno federal. Por ser año de elecciones y por los efectos del COVID-19, esta razón resultaba suficiente para disponer del asunto de manera elegante. Sin embargo, Rosen expuso una serie de justificaciones sustantivas adicionales, que ameritan reflexión particular por lo que dicen, sugieren o no dicen.

Según Rosen, la consulta resulta incompatible con la postura de neutralidad estadounidense para con el estatus de Puerto Rico, la cual comprende la estadidad, la condición territorial actual y la independencia, incluyendo su modalidad de libre asociación. A renglón seguido, indica que el Ejecutivo federal tiene como política que los puertorriqueños determinen por sí mismos su estatus futuro. Considera que la aprobación de fondos podría entenderse como un endoso a la estadidad y un rechazo a las demás alternativas.

El Departamento afirma que no coincide con la apreciación de la Legislatura de Puerto Rico, de que los plebiscitos celebrados en el 2012 y 2017 evidencian un rechazo al actual estatus territorial. Sostiene que lo resultados del 2012 están sujetos a debate y que en el proceso del 2017 hubo poca participación. La comunicación concluye que puede pensarse equivocadamente que un voto afirmativo en la consulta conllevará la concesión automática de la estadidad. Esto, a pesar de que la propia comunicación reconoce que en el proyecto de la consulta se establece expresamente que, ante tal eventualidad, hará falta legislación congresional ulterior.

La decisión de no asignar los fondos no sorprende. Hace tres años, bajo la incumbencia del secretario Jeff Sessions, el Departamento denegó fondos para la consulta de estatus que el gobernador Ricardo Rosselló promovía. El fundamento invocado fue que en la consulta no se le presentaba al electorado la opción territorial. La Legislatura enmendó la ley para atender el señalamiento e incluyó la opción territorial. Aun así, el dinero no se asignó. Con este precedente y con tres años de experiencias despectivas, denigrantes e, incluso, racistas de Donald Trump hacia los puertorriqueños no podía esperarse otra respuesta.

Lo que resulta una mentira infame es la alegada postura de neutralidad de los Estados Unidos respecto al estatus de Puerto Rico. Los Estados Unidos nunca han sido neutrales respecto a la dirección política de Puerto Rico. De manera reiterada, han intervenido a su antojo y conveniencia con el movimiento de Puerto Rico hacia una u otra dirección. También es revelador que la libre asociación no se reconozca como una cuarta opción separada, sino como una modalidad de independencia. Así, se envía el mensaje y reafirma que no es posible ningún tipo de mejora al ELA dentro del esquema constitucional estadounidense, por lo que tal desarrollo habrá que negociarse como parte de un arreglo entre países independientes. ¡Vaya neutralidad!

Se expresa en la comunicación que la política federal es que los puertorriqueños determinen por sí mismos el estatus de la isla. Se plantea que asignar fondos puede entenderse como un endoso a la estadidad y un rechazo a las demás opciones. ¿Cómo la política de los Estados Unidos puede ser que los puertorriqueños decidamos lo que queremos en términos de estatus, pero cuando los puertorriqueños, a través de sus representantes electos, toman una iniciativa en tal dirección, la misma se obstaculiza? Además, cómo puede decirse que la celebración de la consulta puede entenderse como un endoso a la estadidad por encima de las otras dos alternativas, cuando la realidad es que la estadidad puede terminar derrotada y el efecto final sea descartar esa alternativa y revitalizar a las demás.

Resulta un acto de mendacidad mayor afirmar que no existe evidencia de rechazo a la condición territorial. Sobre la consulta de 2012, podrá sostenerse que el apoyo a la estadidad está sujeto a cuestionamientos, por la gran cantidad de papeletas en blanco o dañadas. Pero eso no puede decirse respecto a la pregunta de si los puertorriqueños estaban de acuerdo con mantener la condición política territorial. En aquella ocasión, 1,814,031 personas expresaron su parecer sobre esa pregunta y 937,955, un contundente 54%, manifestó estar en desacuerdo.

El mismo día de la carta del subsecretario, en el sepelio del congresista John Lewis, el expresidente Barack Obama hizo una reflexión magistral de lo que son los Estados Unidos y hacia dónde deben encaminarse. En su mensaje, apoyó los reclamos de estadidad de Washington DC y Puerto Rico. Resulta entonces manifiesto que no existe una posición monolítica en los Estados Unidos sobre Puerto Rico, pues sectores importantes de la nación están dispuestos a recibir a la isla como un estado de la Unión. Existen también fuerzas importantes que no solo le cierran las puertas a una evolución digna del ELA, sino que además torpedean cualquier iniciativa que acerque la estadidad.

Si en la práctica, las fuerzas inmovilistas y racistas, por acción o inacción, prevalecen y queda como alternativa la condición indigna del territorio colonial, marginado y discriminado, hoy más que nunca resultan ilustradoras las palabras de Rafael Martínez Nadal, quien afirmó en 1936 que solo nos queda “la independencia como refugio de dignidad para cuando los actos del Congreso o del pueblo de los Estados Unidos nos indiquen la imposibilidad de constituirnos en un estado de la Unión, pues entre el hambre y la deshonra yo señalo a mi pueblo el camino de la dignidad”.