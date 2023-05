Lo que realmente se necesita para retener a los médicos en Puerto Rico

Todos los que laboramos en el campo médico y lidiamos día a día con los efectos de la escasez de galenos en Puerto Rico tenemos que ver con buenos ojos los intentos que siguen surgiendo con miras a resolver este grave problema. Lo que me parece crítico es que sean medidas bien pensadas, analizadas, con el insumo de todas las partes involucradas y, sobre todo, que no se queden cortas.

El Proyecto del Senado 973, sometido en agosto de 2022 y ahora ante la Junta de Supervisión Fiscal, propone establecer una Ley del Fideicomiso de Becas para la Retención de Médicos Especialistas en Puerto Rico. O sea, establecer un fondo de becas para que se puedan entrenar especialistas en la isla.

Si no se enfoca el problema en su totalidad no se resuelve nada en términos de la fuga de médicos en Puerto Rico, escribe María Recurt. (Shutterstock)

Según un reciente artículo publicado en El Nuevo Día, este proyecto ha contado con ponencias de las cuatro escuelas de medicina de Puerto Rico. Esto es algo positivo, pero espero que durante estas ponencias les hayan preguntado a los representantes de los centros docentes cuales han sido las dificultades que han enfrentado en sus programas de entrenamiento. Son estas entidades las que conocen a fondo los impedimentos para llevar a cabo un programa de residencias médicas exitoso. Solo tenemos que ver el triste caso del Programa de Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas. Este programa, el cual trágicamente perdimos, produjo por años excelentes neurocirujanos que se quedaron a trabajar en Puerto Rico.

Entiendo que el fin de este proyecto de ley es viabilizar los fondos para estas becas. Esto puede que resuelva parte del problema. No obstante, si no se enfoca el problema en su totalidad no se resuelve nada.

Esto me lleva a dos puntos que no se pueden negar. Primero, algo que debe seguir este esfuerzo encomiable de los legisladores del Proyecto 973 es asegurar que, una vez estos médicos becados completen su entrenamiento, se les ofrezca de manera expedita su licencia para practicar medicina en Puerto Rico. Esto implica una coordinación con la Junta de Licenciamiento y Disciplinas Médicas.

Segundo, y no menos importante, es preciso obligar a las aseguradoras a otorgarles contrato a estos médicos. De no ser así, les aseguro que todos estos profesionales becados no van a poder quedarse a practicar la medicina en Puerto Rico. ¡Después de todo, nos quedamos en las mismas!

