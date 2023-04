Los estragos cotidianos del acoso laboral en Puerto Rico

La semana pasada, mientras hacía la fila para pagar en una tienda por departamentos, conocí a una mujer de algunos sesenta años quien, visiblemente afectada, me contó que estaba desempleada tras haber sido víctima de acoso laboral. La mujer me narró sollozante como su jefa se burlaba de ella por su físico y su edad. La comparaba constantemente con sus compañeras de trabajo, denigraba su labor y le pagaba por debajo de los requisitos legales.

Mientras la escuchaba, no pude evitar sentir compasión por lo que estaba atravesando. Días después de ese encuentro fortuito, me acompaño ese hilo conductor de desconsuelos sostenidos por más tiempo del que las cuerpas deberían tolerar. A veces el recuerdo de las perdidas personales y vicarias nos asaltan, despojándonos de todo en medio de la noche, por eso escribo.

La persona que se ve atrapada en una situación de acoso laboral se enfrenta a una dolorosa pérdida de su dignidad como ser humano. La opresión sistemática producto de ambientes laborales tóxicos, sumados a la precaria situación económica y social del país, facilitan la normalización y aceptación de las violencias que vivimos como un duelo perpetuo sin posibilidad de sanación.

La persona que se ve atrapada en una situación de acoso laboral se enfrenta a una dolorosa pérdida de su dignidad como ser humano, escribe Susan D. Laureano del Río.

La revisión de literatura de Namie y Namie (2010) destaca que factores como la inseguridad laboral, falta de comunicación efectiva y apoyo pueden propiciar el acoso. Este comportamiento puede causar un impacto negativo significativo en la calidad de vida y la salud física y emocional de la víctima, con síntomas que incluyen estrés, ansiedad, depresión, insomnio y dolores de cabeza (Nielsen et al., 2014). En casos extremos, la víctima puede contemplar el suicidio como una alternativa al sufrimiento.

En mi experiencia clínica, he visto el impacto devastador que puede tener el acoso laboral en la persona que lo experimenta y en su entorno cercano. Es importante tener en cuenta que el acoso laboral es un problema común que puede tomar diferentes formas, algunas veces no tan obvias. Además de los casos evidentes de acoso laboral, también hay situaciones donde las personas son excluidas de reuniones, se les asignan tareas imposibles de cumplir, se les habla de forma despectiva, no se respeta su tiempo de descanso y tiempo personal, o se les somete a un trato y/o paga desigual.

Un estudio realizado por la alianza educativa WBA, la Escuela de Negocios de la Universidad del Turabo y el Programa de Psicología Industrial Organizacional de la Universidad Carlos Albizu en 2014 y 2015, reveló que el 52% de los 2,344 participantes en Puerto Rico experimentaron acoso laboral y el 65% fueron testigos de maltrato abusivo repetido, según la Revista de Administración Pública (volumen 48, 2017). Estos resultados alarmantes subrayan la crisis laboral que se vive en el país. Es vital que se tomen medidas para prevenir y abordar el acoso laboral en todos los lugares de trabajo. Debe haber otro mundo más allá de la crisis. Nos toca aspirar a un país mejor desde nuestros espacios.

Si estás sufriendo acoso laboral, es importante que sepas que no estás solo/a. No dudes en buscar apoyo emocional y denunciar la situación.

