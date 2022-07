Los profesionales de la salud son la voz de los más vulnerables

Al enfrentar eventos tan terribles como la reciente noticia de la adolescente con autismo severo, abusada sexualmente y que padeció un embarazo del cual es inconsciente e inocente, me estremezco. Parafraseo a Saint Exupery, sobre la pertinencia de que el cuido de niños/as y adultos con diversidad funcional exige una sensibilidad, como la de su frase: “lo esencial del bienestar o sufrimiento de un menor, aunque no sea vea, debe ser visible a los ojos”. Me niego a pensar que Exupery se equivocó porque la violencia que nos arropa nos ha convertido en piedra.