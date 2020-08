Los puertorriqueños: ¿migrantes con pasaporte?

Repasemos lo evidente antes de entrar en el meollo. Sí, los puertorriqueños y las puertorriqueñas tienen la ciudadanía estadounidense desde el 1917, por lo tanto somos ciudadanos americanos bajo esa elemental premisa. Sí, contrario a los migrantes de países latinoamericanos con los que compartimos además de la patria de la lengua, afinidades culturales, conciencia regional y experiencias históricas que nos hermanan, entramos a los Estados Unidos con pasaporte azul y sin pasar por la experiencia traumática y violenta que es el acceso “sin papeles” a dicho país. Sí, dejándonos llevar por este dato concreto, que no es para nada pequeño, es ilógico llamarnos migrantes. Aun así, valdría la pena considerar el cuadro completo.

La experiencia de la migración está atada directamente a la criminalización de los cuerpos migrantes, los mismos que algunos de manera insensible e inhumana llaman “ilegales”. Migrar a los Estados Unidos para millones de personas supone peligro de muerte, abuso, violencia y explotación. Luego, miedo a la deportación y un sinnúmero de peligros más. Todos ellos riesgos a los que incontables latinoamericanos se exponen anualmente en su intento por buscar una mejor vida en el país que, por lo general, ha sido responsable de que la vida en los suyos no sea viable. Esto no es una distinción menor y evidentemente la experiencia puertorriqueña, a la hora de ese traslado, es diametralmente opuesta. Aquí hay que trazar una raya y bastante ancha. Estamos hablando de una diferencia de vida o muerte, literalmente. Estamos hablando de personas y niños enjaulados, separados de sus padres, de gente despojada de su más fundamental humanidad.

Sin embargo, es razonable considerar que, aunque es la más importante, esa experiencia no es la única que define la experiencia del migrante. Ya que además de su estatus migratorio y de los traumas derivados de la entrada al país, temas como el choque cultural, las transculturaciones, la mirada estereotipada, el discrimen por cuestión de etnia, raza y lengua inciden en la calidad de vida de las comunidades migrantes. Particularmente, en las comunidades más pobres y vulnerables porque no hay duda de que la situación de un migrante proveniente de un país rico, o aventajado económicamente, aunque venga de un país pobre, será distinta.

A lo largo de nuestra relación colonial y de absoluta subordinación política con los Estados Unidos, los puertorriqueños y puertorriqueñas han vivido de primera mano los aspectos sociales, económicos y culturales que definen la compleja experiencia de vivir en un lugar que no es el suyo, de vivir sí, en otro país. No hace falta abrir debate para definir lo que es o no un estado-nación, Puerto Rico no lo es y eso es una realidad. Sin embargo, los países nacen y no le piden permiso a ningún estado para instalarse en la conciencia e imaginario de sus ciudadanos y en el caso de Puerto Rico la conciencia de país precede cualquier intento o acto concreto de definición política. Somos porque todos y todas sabemos de qué hablamos cuando decimos Puerto Rico, hay una conciencia clara de ese nosotros. Pero independientemente de esto, los boricuas han sido escupidos, vejados, discriminados y condenados al igual que la mayoría de los migrantes latinoamericanos. Bajo la sombrilla de lo latino, también han hecho comunidad con mexicanos, dominicanos, venezolanos, salvadoreños y un largo etcétera, unificados bajo la gran patria de la lengua, la conciencia regional y la multiplicidad de experiencias históricas compartidas. Esto no significa que la experiencia boricua se equipare pero tampoco podemos decir que no hay puntos de encuentro.

El debate que se ha suscitado en torno a las expresiones que hiciera la abogada y miembro de la familia Trump, Kimberly Guilfoyle, en torno a la experiencia “migratoria” de su madre puertorriqueña nos sirve para ver una vez más el conflictivo y ambiguo lugar que ocupan los puertorriqueños en el imaginario estadounidense. Los demócratas de manera muy liberal corren —en una defensa no solicitada— a explicar que somos ciudadanos estadounidenses y no migrantes, pero excluyen de sus discursos la injusta y violenta circunstancia en la que dicha realidad se manifiesta. Mientras, los republicanos nos recuerdan que para muchos en ese país, cualquiera que llegue hablando español perderá ante sus ojos un pedazo de su humanidad. En el centro está el ciudadano puertorriqueño: un sujeto colonial desprovisto de toda autoridad sobre su identidad. Es posible que una manera de vernos sea considerarnos migrantes con papeles o peor aún, como nos llamó la antropóloga Yarimar Bonilla, somos ciudadanos sí, pero ciudadanos de un Imperio que insiste en tratarnos como extranjeros en nuestra propia casa y recibirnos en la suya, con pasaporte sí, pero como seres menores y sin voluntad.