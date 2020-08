Los responsables de la incertidumbre y la desmotivación

Los procesos electorales del país son eventos poco “atractivos” para las nuevas generaciones y en general para muchas personas. ¿Por qué? Existen muchas razones, motivaciones y explicaciones. No pretendo ni se pueden agotar las mismas en pocas palabras. Pero en un día como hoy que los partidos “mayoritarios” o mejor dicho “tradicionales” celebran primarias para diversos puestos, merece algún comentario.

Volvamos al porqué. Durante los pasados treinta años el país ha sido gobernado por tan solo dos partidos. Tiempo en que “cultivaron” la desconfianza, las incertidumbres y la desmotivación por estos procesos. ¿Cómo lo hicieron? Engañando, mintiendo, robando, poniendo en puestos importantes a personas que no reúnen el mínimo de competencias profesionales para realizar las funciones asignadas. El único “mérito” era estar en los mítines, caminatas, cumpleaños y campañas de recaudación de fondos. Esos partidos son responsables directos de experiencias de corrupción nefastas y dolorosas. Esto fue parte del “caldo de cultivo” para que hoy muchas personas no sientan motivación o disposición de participar.

También la mentira y los discursos demagógicos ya cansaron a muchos/as y ni hablar del impacto que han tenido en las nuevas generaciones. El refrán, “del dicho al hecho…” también parece haber dejado de ser un simple decir y para estos eventos se ha convertido en una verdad.

La ausencia de la práctica de una democracia participativa real fue sustituida por el sometimiento a las maquinarias, a los que donan en las campañas y a intereses que no tienen que ver con el bien común, la justicia y la verdad. Hoy el pueblo elector es un simple instrumento para que algunos y algunas asuman un poder que no merecen y que no sabrán usar. Y un poder que destruye lo que debe ser una democracia participativa.

La incertidumbre, incredulidad y desconfianza en estos procesos tiene responsables. Todavía es posible escuchar decir o preguntar; ¿por qué la baja participación en estos procesos como el de hoy? Por la “desorganización” que también tiene malos “olores”. La pregunta tiene muchas respuestas y aquí solo se pueden mencionar algunas.

En fin, son esas maquinarias que se llaman partidos, los mismos que en los pasados treinta años han consolidado las bases para que muchas personas decidan no participar en procesos electorales. Y, además, dejar de creer en las instituciones que se supone sirvan al bien común, a la dignidad de la persona y a la justicia social.

Hoy, día de primarias, vuelve a iniciarse un proceso electoral que podría atentar contra la ya débil democracia representativa. “Tardanza” y “desorganización” representan peligros y sospechas. Entonces; ¿son o no son estas y muchas otras las razones que explican la incertidumbre, falta de credibilidad, sospecha y la justificación suficiente para sospechar y no participar?