Los tenedores de la estadidad

Aún si hubiera duda sobre los resultados de los plebiscitos sobre el estatus político de Puerto Rico llevados a cabo durante los años 2012 y 2017, no hay duda de que una mayoría de los puertorriqueños votó a favor de la estadidad en la consulta del 2020. Las opciones eran sencillas: estadidad sí o no. La estadidad resultó favorecida con el 52% de los votos. Sin embargo, a pesar de contar con el favor del pueblo, dicho plebiscito no es vinculante para el Congreso de los Estados Unidos, por lo que se aprobó la “Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico” a los fines de elegir dos delegados al Senado de Estados Unidos y cuatro delegados a la Cámara de Representantes de Estados Unidos para representar a Puerto Rico ante el Congreso para promover la estadidad para Puerto Rico.