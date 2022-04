LUMA es un problema para Puerto Rico

No voy a preguntar si te sientes tan frustrado como yo por las situaciones que vivimos en nuestra isla. Creo conocer la respuesta. Parecería que últimamente es tanto lo negativo, que se me ocurre que lo que pasa es que por mucho tiempo tantas cosas se han hecho mal y se han podido “esconder debajo de la alfombra”, que ya no le cabe más “basura” debajo.