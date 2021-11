LUMA: nadie está por encima de la ley

La verdad es que no me deja de sorprender la actitud del presidente de LUMA, Wayne Stensby. Lo he dicho antes, pero su obstinación por no proveer información aún después de ordenado por el Tribunal dejó perplejos a muchos, incluyéndome, cuando provocó que el juez no tuviera otra alternativa que ordenar su arresto.