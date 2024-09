Trump refutó el argumento insistiendo que con las tarifas no habrá reciprocidad. Es decir, que otros países no importan estos impuestos en productos manufacturados en la nación. Es interesante la postura de Harris de recortar impuestos como triplicar el crédito por dependiente y un crédito contributivo que pudiera ser de hasta $50,000 para aquellos que comprar su primer hogar, tiene sus raíces en la política de recortes que el Partido Reoublicano ha promovido desde los años de Dwight Eisenhower en la década de los 1950′s.

Irónicamente, las políticas económicas de Harris y Trump son de carácter republicano. Las tarifas no son una panacea y no pueden subsanar, de por sí solo, los problemas en la estructura económica. De igual forma, las propuestas de Harris pueden hacer que los precios en productos básicos incrementen por la falta de flujo prolongado de capital.