Más allá de Bad Bunny: el trap abre puertas a Villano Antillano y Cita

Comenzaré escribiendo que no me gusta el trap. Es más, en mi listado de canciones favoritas en una aplicación sueca de música junto a los Beasty Boys, Public Enemy, Radiohead o la Experiencia (ya podrán saber a cuál letra generacional pertenezco), no hay ni una sola canción que sea ejemplo de este género musical. Sin embargo, la experiencia de trabajar por más de 25 años con estudiantes me ha enseñado a mantenerme al tanto de las nuevas tendencias musicales, modas o nuevos estilos culturales. Algo así para que no me llamen “boomer”.