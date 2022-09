Me quito el sombrero ante Lourdes del Río

La imagen de Lourdes del Río rapándose la cabellera evocó recuerdos. Busqué fotos, no las encontré. Solo guardo mis sombreros. Adecuados para el trópico, perfectos para atenuar el calor o el frío, ante la ausencia de cabello.

Hace más de una década estuve en tu lugar. Me enfrenté a la disyuntiva: usar peluca o vivir y trabajar sin cabello, calva. El país sabe mi decisión. Jamás podré agradecer a todos por el apoyo. A Berta Castañer por la sugerencia, a Juan Miguel Muñiz por permitirlo (en televisión), a mi hermana Odette por las caricias en la calva cuando el sueño no llegaba, a Roberto Cortés por ese abrazo diario que me llenaba de fuerzas, a mis compañeros de trabajo, a mis hermanos los mesaleros (grupo con quien almuerzo con regularidad) y a Yolanda Vélez Arcelay (hermana de la vida), que de repente comenzó a usar sombreros. Me sentía acompañada, arropada de solidaridad y empatía, era como un abrazo, sin palabras ni penas. Y a ustedes que me acompañaron y rezaban por mí sin conocerme. El apoyo fue tan abrumador que no me atrevía a sentirme enferma, solo agradecida.

Karla Monroig, a la izquierda, estuvo encargada de raparle la cabeza a Lourdes del Río, a la derecha. (Captura)

Verse de repente rapada puede significar mucho para uno, pero en esta época, no solo es muestra de alguien que lucha por su salud. También es símbolo de mujeres resueltas, confiadas, atrevidas y hasta rebeldes. Mujeres que reconocen lo efímero de esa belleza física perfecta y saben que su valía no depende de la imagen.

Hoy estás sin cabello, querida amiga, pero eso no es ausencia de ganas. Por el contrario, es testamento de lucha, de resistencia, de aceptación del reto. Recuerda que al igual que tú, hay muchas mujeres batallando y triunfando, con o sin cabello.

Para mí, raparme la cabellera fue liberador, una catarsis, algo ancestral. Hubo lágrimas, pero fueron pocas, porque tan pronto me miré al espejo, encontré en mis ojos (que se convirtieron en protagonistas del rostro), lo mismo que en los tuyos. Una GUERRERA armada solo de sueños y metas, añorando más amaneceres, decidida y lista, presta para la buena batalla.

Lourdes, conozco tu fortaleza de carácter y sé que pronto esa Guerrera notará que esos cabellos están luchando por nacer, símbolo de recuperación, y en un abrir y cerrar de ojos estarás decidiendo qué recorte quieres y hasta recordarás que la calva tiene ventajas. A ti y a todas las Guerreras anónimas, mi abrazo portador de salud, fe y esperanza. Ah, y por si acaso, nunca olviden su sombrero.

En Añasco, un grupo de artistas jóvenes de la organización Ciudad Museo creó un mural en honor a la periodista Lourdes del Río. (Jorge A Ramirez Portela)

