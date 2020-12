Mesa de conciliación para reencontrarnos como pueblo

El pueblo se expresó claramente el 3 de noviembre pasado sobre cómo quiere se hagan las cosas. Le dijo no al gobierno Rosselló-Vázquez y al PNP y, de paso, al PPD. Por los eventos que han sucedido en torno a ambos partidos, es obvio que el castigo fue insuficiente. Tú, lector, sabes a lo que me refiero. Pero ese no es el tema, aunque sí se relaciona con lo que el pueblo dijo a todos los partidos, especialmente al PNP y PPD.