Mi libertad plena

El día 22 de diciembre parecía un día ordinario. Mientras estaba haciendo las tareas de la casa sonó el teléfono a las 11:23 de la mañana. Era la licenciada Yahaira Colón, de la Sociedad para Asistencia Legal, quien hace año y miedo ha estado luchando por mí. Me indicó que debía mantenerme en línea porque había alguien que quería comunicarme algo. Jamás pensé que esta llamada iba a cambiar el rumbo de mi vida. Cuando escuché la voz del licenciado Isaías, asesor del gobernador, informarme que el primer mandatario del país me había concedido el indulto total, empecé a gritar y a llorar. Tuve que sentarme porque me temblaban las piernas. No sabía si estaba en un sueño o era la realidad, y seguía llorando sin cesar. En ese momento le di gracias a Dios por conmover el corazón del gobernador.