Mujeres electas ante una agenda igualitaria

Por años he luchado por los derechos de las minorías. Tenemos que darle la bienvenida a la diversidad pues la igualdad no es tal si es solo para algunos. Es necesario que en las mesas donde se toman las decisiones haya representación de la mujer porque, de no ser así, las determinaciones se toman sin la perspectiva de más de la mitad de nuestra población.