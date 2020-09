Nana y Omar: por qué septiembre es propicio para ciclones

Después de haber experimentado dos tormentas tropicales débiles (Isaías y Laura) en las últimas semanas, la región del Caribe se ha mantenido tranquila. Sin embargo, hemos tenido varias ondas tropicales y algunas vaguadas en la atmósfera alta que nos han traído bastante lluvia sobre la isla. Esto es lo normal para esta época del año. De hecho, en una temporada normal de huracanes se desarrolla un promedio de 60 a 63 ondas tropicales en el Atlántico que pasan cerca o sobre nuestro territorio, y entrando al histórico pico de la temporada de huracanes.

Ya comenzamos el mes de septiembre, mes que marca el pico de la temporada para Puerto Rico. Si repasamos la historia y analizamos los datos, encontramos que la mayoría de los eventos que han impactado y que Puerto Rico ha enfrentado han sido en el mes de septiembre. Tomemos los huracanes Hugo (1989), Hortense (1995), Georges (1998), Irene (2011), Irma y María (2017) y la tormenta tropical Jeanne (2004), que han tenido un impacto directo en Puerto Rico. Por tanto, no debe caber ninguna duda de que septiembre ha sido el mes más activo de todas las temporadas para Puerto Rico.

De hecho, al momento de este escrito, el Centro Nacional de Huracanes está lidiando con la potencial tormenta tropical #16, que finalmente se convirtió y fue nombrada como la tormenta tropical Nana, localizada al Sur de Jamaica y acercándose a las costas de Honduras. También lidiaba con la depresión tropical #15 que finalmente se convertiría en la tormenta tropical Omar, cerca de la costa Este de los Estados Unidos. Con estas dos, ya serían 16 sistemas tropicales en lo que va de temporada. Además, se están vigilando cuatro ondas tropicales que vienen en camino, dos de estas con potencial de desarrollo. A una de ellas le dan hasta 60% de probabilidad de desarrollo.

Hay varias razones principales para que septiembre sea el mes más activo. Primero, en este mes es cuando se refleja en el océano el impacto de la luz solar, cuando las aguas del océano han absorbido bastante luz solar durante el verano y están llegando a su punto máximo en cuanto a calentamiento (temperatura). Segundo, la Zona de Convergencia Intertropical, que es la zona alrededor del globo terrestre localizada al norte del Ecuador, llega a su máximo de actividad durante el mes de septiembre y a la vez se ha movido al norte de su posición normal del año, lo que la acerca más a nuestra isla. Tercero, el verano fuerte sobre el continente de África se refleja en el desarrollo de ondas y disturbios tropicales sobre tierra que eventualmente se mueven sobre el océano tropical, donde encuentran condiciones favorables para el desarrollo, especialmente la combinación de estas dos razones anteriores, esto es, aguas cálidas y una zona activa.

Claro, no todos los ciclones que se forman entre Puerto Rico y el continente africano nos impactan, pero tienen un gran potencial de impacto directo e indirecto a nuestra región. La formación y desarrollo de ciclones en el Océano Atlántico tropical es una cosa y su movimiento y velocidad de traslación es otra. Esto último depende en gran manera del sistema de alta presión semipermanente del Atlántico Norte, con su centro localizado normalmente entre la isla de Bermuda y España y que es el responsable de nuestros vientos predominantemente del Este (variando mayormente entre el Noreste al Sureste). Dependiendo de la posición e intensidad del centro de este sistema de alta presión será la trayectoria y velocidad de traslación de los ciclones que se desarrollan al Este de las Antillas.

El advenimiento de los satélites meteorológicos en la década de 1960, conjuntamente con los aviones de reconocimiento, los radares meteorológicos (los viejos y los nuevos “Doppler”), el mejoramiento de los modelos matemáticos, al igual que los avances en la ciencia, han sido herramientas efectivas y hasta imprescindibles para los meteorólogos detectar, estudiar con detenimiento y alertar a la población, entre otros usos. También, con el advenimiento de computadoras y capacidad de cómputos hemos podido mejorar los modelos matemáticos utilizados para la predicción de la trayectoria de los ciclones. Claro, todo esto son herramientas que, combinadas con el peritaje, habilidades y experiencia de los meteorólogos, resultan en mejores pronósticos de trayectorias e impactos de los ciclones. Desafortunadamente las predicciones de intensidad de estos sistemas no han mejorado a la par con las predicciones de trayectorias.

Debo resaltar un punto en cuanto a la tecnología. Al presente, todavía no hemos desarrollado una tecnología que pueda sustituir los aviones de reconocimiento. Todavía mantenemos personal de NOAA y la Fuerza Aérea que arriesga sus vidas en estas misiones de reconocimiento para traernos información concreta y confiable que nos ayuda en los análisis y evaluaciones de los ciclones y que a la larga son determinantes en las clasificaciones, localización, intensidad, fortaleza y posible trayectoria, datos que se emiten a la población y oficiales de gobierno para la toma de decisiones.

Todo esto que les narro lo hacemos los meteorólogos como quien dice, trasbastidores. Sin embargo, la información no es efectiva si el gobierno y sus oficiales no tienen al día y siguen de cerca sus planes de preparación, mitigación, respuesta y recuperación. De la misma manera, no es efectiva si la población no se prepara y responde adecuadamente. Es por esto que siempre indico que la batalla a los ciclones tropicales se les gana en los meses antes de la temporada, con la preparación adecuada y la activación de los planes en el momento indicado.

Todos conocemos y aprendimos de la experiencia con el huracán María. Ojalá el gobierno, sus oficiales y las agencias de primera respuesta tengan los recursos y sus planes adecuados y listos para activarlos en este mes y lo que resta de la temporada que termina el 30 de noviembre. También exhorto a la población en general a prepararse para enfrentar uno o más ciclones y que tomen en consideración en sus planes y acciones las recomendaciones para lidiar con la pandemia del COVID-19.