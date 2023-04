Negligencia: el cuarto bate contra la diversidad funcional

Cuando de béisbol se trata, el cuarto bate suele ser potencialmente el mejor jugador. Uno que tiene grandes probabilidades de realizar un “home run”. En esta analogía, la negligencia se ha convertido en el cuarto bate del maltrato de menores en Puerto Rico. Un maltrato del cual la intención es fundamental a la hora de ejecutarse.

La población con diversidad funcional en Puerto Rico se encuentra en una batalla constante y aparentemente perpetua. Datos estadísticos recopilados por el Departamento de Educación revelan que, para el año escolar 2019-2020, 103,318 estudiantes del DE fueron considerados como estudiantes con diversidad funcional, ya que participaban del Programa de Educación Especial. Estas cifras representan un 35% de la matrícula total activa para ese año académico de 292,518 estudiantes. Más de un tercio de los estudiantes del DE tienen diversidad funcional.

San Juan , Marzo 25 , 2006 . Pasadia en la YMCA en Hato Rey de 250 La negligencia se ha vuelto el enemigo número uno y quiere apropiarse del buen funcionamiento en favor de esta población, una que ha incrementado a un 21.4%, escribe William E. Robles Torres. (Ramon Tonito Zayas)

Datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico indican que para el año 2022, el 85.9% de los casos referidos por maltrato en la isla están vinculados con la negligencia. Entre las tipologías del maltrato por negligencia se pueden encontrar: educativa, médica y emocional, entre otras. Son cifras altamente peligrosas y que pueden ocasionar una debacle sin precedentes.

PUBLICIDAD

La negligencia ha trascendido las dimensiones individuales y ha llegado a la estructura del país, el gobierno. La negligencia institucional ha acaparado el aparato gubernamental en grandes proporciones. En años recientes, no se le ha prestado la atención que requiere esta población. Estudiantes en Guayanilla recibían sus terapias en una covacha, no se ha cumplido con la comunidad sorda con el personal necesario para el lenguaje de señas, no se ha visibilizado a la población con doble excepcionalidad y la población con autismo sufre los efectos de la falta de protocolo ante los casos de abuso sexual. El Estado ha sido negligente con las personas con diversidad funcional.

Los menores con diversidad funcional no están enajenados de sufrir maltrato, abuso y violencia. Así lo valida la joven de 13 años con autismo severo, no verbal, la cual dio a luz a un bebé luego de ser abusada sexualmente por su padrastro en Gurabo. El Departamento de Educación, mediante el Programa de Educación Especial, no veló fervientemente por las necesidades físicas de la menor, la cual está diagnosticada con autismo nivel 3. Un autismo que requiere de atención y asistencia hasta para utilizar el baño.

En un país donde 1 de cada 62 bebés nace con autismo, estos eventos deben prevenirse. En un Puerto Rico donde se promueve la diversidad en todas sus facetas, la diversidad funcional no puede quedar exenta. La negligencia se ha vuelto el enemigo número uno y quiere apropiarse del buen funcionamiento en favor de esta población, una que ha incrementado de un 19.6% a un 21.4% hasta el año 2018. Es necesario promover el seguimiento, la supervisión y el cuidado de la población con diversidad funcional en Puerto Rico. Los menores son los más indefensos y quienes reciben el mayor impacto. Hay que protegerlos.

PUBLICIDAD

LEE MÁS:

Los menores con diversidad funcional presentan un alto riesgo ante los depredadores