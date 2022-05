Ni miedo ni mentiras por parte de los candidatos

Hace unos meses el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, hizo pública su posición de negarse a confirmar a un designado por el gobernador, Pedro Pierluisi, porque esa confirmación había sido parte de una “negociación” entre ellos a cambio del apoyo y firma del gobernador de una de sus medidas. Recuerdo que las reacciones de crítica la idea de “una negociación” no se hicieron esperar. ¿Cuántos dijeron que “eso no se hace”? Sin embargo, seamos sinceros; sí se hace. Son muchas las cosas que se logran en “ese mundo” como consecuencia de negociaciones. De hecho, aprendí que el que no esté dispuesto a llegar a esos acuerdos logra mucho menos que el que sí lo esté.