No me aceptaron en la UPR, ¿ahora qué?

Miles de estudiantes, junto con sus familias puertorriqueñas, están esperanzados de recibir la notificación de admisión de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Hoy, 4 de marzo, es un día de celebración para unas familias y de tristezas para otras debido al ofrecimiento de admisión del sistema público. Desde muy temprana edad, nos han enseñado que un diploma procedente de la UPR equivale a éxito profesional. Lo cierto es que la UPR es una institución muy competitiva con capacidad limitada de matrícula y no se le debería quitar el impacto que ha tenido en Puerto Rico por muchos años. No obstante, es una realidad que la aceptación a ‘x’ o ‘y’ universidad del país no determina el éxito del futuro del estudiante.