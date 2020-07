No perdamos el norte con la salud

Vivimos momentos difíciles. Cada día son más los infectados por el coronavirus en la isla, aumentando el número de hospitalizados y lamentablemente el número de fallecidos.

El impacto en la operación de los hospitales ha sido dramático, aunque la situación de Puerto Rico todavía no alcanza lo que se está viviendo en Estados Unidos, Brasil, India, etc. Sin embargo, la preparación y planificación para la eventualidad de que ocurriese lo peor, es extremadamente costosa y compleja.

Si consideramos que desde antes de llegar la pandemia los médicos y hospitales en la isla ya venían atravesando serias dificultades económicas por múltiples razones (éxodo de la población, pagos insuficientes y/o tardíos, éxodo de personal profesional de salud y otras situaciones), podemos apreciar la difícil situación que impera.

Aunque la industria de la salud ha recibido algunas dádivas federales y estatales, estas se han quedado cortas ante la realidad económica que se vive. De hecho, estudios bien documentados estiman que la situación financiera de los hospitales en la isla podría alcanzar pérdidas de entre $700 millones a $1,000 millones, de la pandemia extenderse hasta finales de diciembre.

Todo esto se perfila como una gran realidad, pero no podemos permitir que por más serias que sean las dificultades, se nublen nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Mucho menos permitir que en el proceso releguemos a un segundo plano todo aquello que hemos venido haciendo por nuestra salud, incluyendo asistir a citas médicas y tomar medicamentos, posponiendo el cuidado esencial que ameritan enfermedades o condiciones crónicas tales como diabetes, enfermedades del corazón, pulmonares, renales, etc., que no pueden ni deben pasar a otro plano.

No podemos permitir que la seriedad de la pandemia que vivimos nos aterre de tal manera que abandonemos lo que estamos haciendo por el bien de nuestra salud.

Nos preocupa todo esto, porque lo que se está viendo en los hospitales son personas seriamente enfermas o descompensadas, llegando a nuestras salas de emergencias muy complicadas, alegando que no habían venido antes por miedo a que se les “pegara el virus”.

Todos debemos entender que en momentos como estos es cuando más esfuerzos se llevan a cabo por parte de los hospitales por mantener sus facilidades en las más optimas condiciones. No es solo ofrecerle el ambiente más óptimo posible al paciente, sino responder a la gran responsabilidad de esos hospitales por velar por la seguridad y bienestar de sus médicos y de todo el equipo de salud que los acompaña.

Son múltiples las medidas de limpieza y cumplimientos de protocolos que se están implementando. Estas incluyen, entre muchas otras, separar pacientes con el posible virus de pacientes regulares desde las mismas salas de emergencias; separar pisos o áreas en el hospital para el acomodo exclusivo de esos pacientes sospechosos con el virus; y mantener personal clínico diferente para trabajar con esos dos tipos de pacientes diferentes. Todo esto y más va acompañado de las más estrictas medidas sanitarias (lavado de manos, mascarillas, etc.)

¡No perdamos el norte! Los hospitales comprenden tus preocupaciones y su personal está adiestrado y listo para ayudarte. No esperes a que tu condición se descompense. A tiempo hay solución.

“No debemos dejar que nuestros temores nos impidan perseguir nuestras esperanzas” - John F. Kennedy