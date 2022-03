No se puede golpear a los niños y niñas

La niña de tres años que murió el domingo falleció tras una golpiza. Posiblemente una de esas “palizas” que muchos todavía hoy justifican como método de “disciplina”. No, no se puede golpear a los niños y niñas como no se puede golpear a los/as adultos/as. No, no podemos hacer con ellos lo que nos dé la gana.