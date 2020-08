No se puede posponer la elección a la Comisaría Residente

Los pasados días se ha discutido la posibilidad de enmendar la fecha de las elecciones generales. La Constitución de Puerto Rico no dispone una fecha exacta para las elecciones generales, solo dice que deben celebrarse en el mes de noviembre (Const. PR, Art. IV, Sec. 4). El problema, sin embargo, es que en nuestra elección general también elegimos un oficial federal: el comisionado residente. Por disposición federal esa elección no puede posponerse. Por lo tanto, cualquier discusión sobre posponer la elección general debe considerar que tendrían que celebrarse dos elecciones nacionales distintas, con toda la logística que ello implica, en menos de un mes.

La Constitución de Estados Unidos reconoce que los estados pueden determinar la fecha de sus elecciones a representantes y senadores al Congreso. Pero reconoce que el Congreso tiene la última palabra en uniformar las fechas de las elecciones a puestos federales. (Const. EEUU, Art. I, Sec. 4, Cl. 1).

Desde 1875 hasta el presente, el Congreso optó por uniformar la fecha de las elecciones federales. En el caso de la Cámara de Representantes, la ley federal dispone: “The Tuesday next after the 1st Monday in November, in every even numbered year, is established as the day for the election, in each of the States and Territories of the United States, of Representatives and Delegates to the Congress commencing on the 3d day of January next thereafter.” (2 U.S.C. sec. 7). Este lenguaje incluye tanto los representantes de los estados como los delegados de los distintos territorios, ahora mejor conocidos como comisionados residentes, que han existido a través de la historia de Estados Unidos.

Cuando se aprueba la Ley Jones en 1917 se reconoce a los puertorriqueños la facultad de elegir una legislatura local y un Comisionado Residente. La sección 29 de la Ley Jones decía que estos funcionarios se elegirían “the first Tuesday after the first Monday in November.” Por lo tanto, mantuvo para Puerto Rico la misma fecha que las elecciones generales en Estados Unidos. En lo específico, la sección 36 reconoce que los puertorriqueños pueden elegir un Comisionado Residente “at the next general election”. Cuando se adopta la Ley Jones “general election” significaba, para todos los efectos, la fecha de las elecciones generales en Estados Unidos: el primer martes luego del primer lunes del mes de noviembre.

En 1932 y 1934 se enmiendan ambas leyes —la Ley Jones y la que establece la uniformidad de las elecciones federales—pero solo para establecer que los términos de los representantes comienzan el 3 de enero, consistente con la Enmienda 20 a la Constitución de Estados Unidos. Por otro lado, la Ley 600 de 1950 eliminó la sección 29, pues ahora serían los puertorriqueños quienes determinarían los términos de sus políticos locales. Sin embargo, no modificó la sección 36 sobre el Comisionado Residente, de modo que esa sección sigue vigente y codificada en 48 U.S.C. 891. Por el propio diseño federal, los puertorriqueños podemos regular y cambiar la fecha de nuestras elecciones locales, mas no podemos cambiar la fecha de la elección del Comisionado Residente, nuestro único funcionario federal electo.

Si queremos posponer la fecha de la elección general solo tenemos una alternativa: celebrar el 3 de noviembre la elección para la Comisaría Residente y otra elección general algún día de noviembre para los puestos restantes. A mi juicio, esto sería sumamente impráctico, por toda la logística que representaría realizar dos elecciones nacionales en menos de un mes. El calendario electoral corre y la CEE aún no ha arrancado, pero el remedio contemplado hasta ahora (posponer la elección general) es peor que la enfermedad.