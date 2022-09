No soy afortunada por sobrevivir el acoso: quiero vivir libre

Cuando le cuento mi experiencia de acoso sexual a otras personas, muchas veces recibo un “por lo menos”, un “te podría haber pasado algo peor”, un “afortunadamente…”. Yo misma muchas veces minimizo mi propia experiencia para ajustarme a las reacciones que espero de ellas. Claro que agradezco estar viva y no haber pasado algo peor, pero realmente… ¿Me debo sentir afortunada porque mi compañero de trabajo “solamente” me esperaba frente a mi apartamento? ¿Porque “solamente” me intentaba tocar los brazos? ¿Porque me intimidó “solamente” con palabras para que no lo reportara? ¿Porque a mis supervisores “solamente” no les importó ya que él era considerado un chico bueno? ¿Se debe sentir afortunada mi compañera porque él “solamente” se masturbó frente a ella?