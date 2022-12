Nuestra niñez está desprotegida: urge actuar de inmediato

En esta semana ha llegado a la atención pública la grave situación que atraviesa el Departamento de la Familia, que por falta de personal no ha atendido unos 10,000 referidos de maltratos de menores, muchos de los cuales están pendientes desde el 2016. Esta situación ha sido descubierta y denunciada por Denis Márquez, portavoz de PIP en el Senado. Este hecho ha creado no solo consternación, sino también indignación, porque el mismo no fue traído por el personal directivo de ese departamento y tuvo que ser descubierto mediante interrogatorio del senador Márquez. Esto refleja una dejadez innegable ante un hecho tan grave, el cual pudo haber redundado en la muerte o daño físico a miles de niños no atendidos. Esto es así ya que por años las estadísticas demuestran que, de los casos referidos por maltrato, el 17 por ciento son corroborados, lo cual equivale a alrededor de 1,700 menores en grave riesgo físico y emocional.