O nos ajustamos o nos liquidamos

En Puerto Rico los números nos lo siguen advirtiendo de muchas maneras todos los días. El que no haga a tiempo ajustes personales, ajustes en el sector privado o en el gobierno estatal o municipal no va a sobrevivir. Tan sencillo como eso. Esta semana le tocó a la Universidad de Puerto Rico, que vuelve a anunciar su crisis por la falta de matrícula. Otras universidades locales anuncian su cierre, al igual que cientos de colegios privados y escuelas públicas. Todo responde a que no hay gente joven en la isla.