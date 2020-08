Otra vez, Puerto Rico en manos del Supremo

Si viajáramos en el tiempo al 2016 y le dijéramos a los entonces candidatos a la gobernación o a cualquier puertorriqueño lo que nos esperaba este cuatrienio, sería surreal. Como sacado de una película de ficción, el filme de la realidad de Puerto Rico nos trajo de todo.

Cuatro años después hemos pasado por huracanes, la renuncia de un gobernador junto a casi todo su grupo de trabajo, la crisis constitucional por la vacante a la gobernación, terremotos y una pandemia global. Como si fuera poco, el domingo pasamos lo que quizás es el desastre más grande en la historia electoral de Puerto Rico. Aunque en 1980 se fue la luz y en 2004 ocurrieron los pivazos, en las primarias de 2020 miles de puertorriqueños no pudieron votar. No es una cuestión de recuento o interpretación de la intención del elector, es cuestión de la privación del derecho sagrado al sufragio. Las papeletas nunca llegaron, y los que sí pudieron votar, ahora no saben qué va a pasar.

PUBLICIDAD

Escribo esta columna 24 horas después. Es un año electoral en el que la pugna entre los candidatos ha trascendido instituciones partidistas y ha llegado al Panel del Fiscal Especial Independiente, al Departamento de Justicia y a la Cámara de Representantes. Lo que faltaba, la institución más importante en un año de elecciones le falló a todos los ciudadanos. La Comisión Estatal de Elecciones no fue capaz de llevar una pre-elección a tres meses de las elecciones generales. Casi la mitad de toda la isla no pudo votar.

Debo resaltar la importancia de las instituciones en cualquier sociedad. En el excelente libro Why Nations Fail de Daron Acemoglu y James A. Robinson, los autores exploran la razón del fracaso o el éxito de los países. Su conclusión: la calidad de sus instituciones. No tiene que ver con geografía o cultura, sino sus instituciones políticas y los incentivos que ellas generan en sus ciudadanos.

Tal como ocurrió el año pasado en el Verano del 19, el futuro político del país está nuevamente en manos de una institución: el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ese mismo que resolvió que la juramentación de Pedro Pierluisi fue inconstitucional y puso en el poder a Wanda Vázquez, a quien le correspondía asumir la gobernación por orden de sucesión, ahora deberá decidir qué ocurrirá con estas primarias fracasadas, incluso hasta su constitucionalidad. Fue el Supremo el que guio al país ante una crisis histórica; un año después lo tendrá que hacer, otra vez.

Entre la noche del domingo y el día lunes, se radicaron cuatro recursos judiciales que acogió el Tribunal Supremo: tres por los precandidatos Eduardo Bhatia, Charlie Delgado y Pedro Pierluisi, y otro de una ciudadana representada por la Unión Americana de Derechos Civiles. ¿Qué ocurrirá con Puerto Rico y su democracia? Está en manos de los nueve juristas más importantes de todo el país. Y todos los puertorriqueños esperan ansiosamente qué pasará con su derecho.