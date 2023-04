Ovidio contra Proyecto Dignidad

De él se ha dicho de todo; que dejó su carrera de abogado por la fiesta y la poesía; que traicionó su escritura para complacer las frivolidades poéticas de la aristocracia; o que era un adúltero confeso, pero a Ovidio jamás se le ocurrió minimizar una violación sexual como lo hizo la senadora Joanne Rodríguez Veve. Es verdad que su libro El arte de amar resultó peligroso para los arreglos matrimoniales que organizaban los patricios romanos, pero Ovidio jamás incurrió en demagogias como lo hizo la senadora de Proyecto Dignidad. Todo el que leyó alguna vez Las metamorfosis de Ovidio se encontrará con dioses que se transforman en lluvia, con ninfas muertas por celos que luego son estrellas en el firmamento, o con piratas que secuestran al dios Baco, pero jamás hallará en sus páginas ese capricho populista que complace la agenda de algún dios en las urnas electorales. Ovidio era hedonista, glotón, fiestero, fastuoso, y tal vez el primer escritor que vivió de los versos que escribía, pero nunca fue capaz de acuñar una frase tan despiadada, soberbia y sórdida, como la que dijo la senadora Joanne Rodríguez Veve en una entrevista: “El aborto no la desviola”.

Aunque fue expulsado de Roma tras un edicto del emperador Augusto por un supuesto atentado a las leyes de la familia, Ovidio nunca eludió la violencia sexual de su época como sí lo hizo la senadora de Proyecto Dignidad con ese verbo tan infame: “desviolar”. Hace poco, la latinista Stephanie McCarter denunció a ciertos traductores que se tomaron licencias poéticas para romantizar la dureza de Las metamorfosis, y demostró que los verbos con los que Ovidio narraba las escenas de agresión y violencia sexual eran los mismos que se utilizaban en el derecho romano a la hora de litigar casos. Allí donde algunos traductores decían que “Júpiter sedujo” a la ninfa Ío, en realidad decía “Júpiter la violó”; allí donde algunos traductores insistieron en decir que “Júpiter sedujo y embarazó” a la ninfa Calisto, en realidad decía que Júpiter no solo la violó, sino que la ninfa tuvo que ocultar su embarazo de su jefa Diana, la diosa de la caza, que era además esposa de Júpiter. Si la senadora leyera esta escena de seguro no le preocuparía la violación de ninguna de las ninfas, y andaría más bien mirando los vientres de las ninfas violadas para proteger a las criaturas producto de la violación. Porque, en palabras de la senadora, “el aborto no las desviola”.

Esa cultura occidental de la que muchos ahora reniegan, con aparente superioridad moral, nunca se engalanó de la violencia sexual. Ni Homero, ni Hesíodo, ni Sófocles lo hicieron. Eurípides, de hecho, escribió Las troyanas para cuestionar el papel heroico de los griegos en la guerra y criticar las violaciones sexuales como instrumentos de guerra. No por casualidad, cuando Shakespeare leyó Las metamorfosis de Ovidio vio también allí un arma y adaptó la durísima escena en la que a Filomela le cortan la lengua para que no delate a su violador; por eso en Tito Andrónico sucede lo mismo, solo que es a Lavinia a la que le cortan la lengua. Leyendo a Ovidio de niño, el poeta Luis Cernuda descubrió que no se le puede temer a la plenitud trágica; algo parecido le sucedió a Elías Canetti: leyéndolo se convenció de que el poeta es el guardián de las trasformaciones. ¿De qué y de quién es guardián Proyecto Dignidad? Del discurso derechista latinoamericano, pues la frase atroz de la senadora Joanne Rodríguez Veve la enunció antes el diputado Cristóbal Urruticoechea, nostálgico de la dictadura de Pinochet, y el argentino, payaso ultraconservador, Agustín Laje: “una mujer que ha sido violada y aborta, no se desviola”.

Las diferencias están claras: allí donde Proyecto Dignidad minimiza a las víctimas de violación sexual, Ovidio las denuncia; allí donde Proyecto Dignidad busca castigar con la ley, Ovidio indaga la redención con el verso. Por eso Ovidio protege a Dafne del acoso de Apolo y la transforma en laurel; por eso Júpiter y Mercurio, que bajan a la tierra vestidos de viajeros, se conmueven con la hospitalidad de Filemón y Baucis, una pareja de ancianos, y los convierten en árboles para que ninguno tenga que ver la tumba del otro. Si uno lee Las metamorfosis de Ovidio descubrirá que hasta las hojas de la planta que están dibujadas en el logo de Proyecto Dignidad solo tienen espacio para poquísimas personas. Tal vez dos.