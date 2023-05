País borrado, país desaparecido: Venezuela sin estadísticas oficiales

El lector que visite la web del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (lo he vuelto a verificar el martes 5 de mayo) se encontrará con una página inútil: desde 2011 en nuestro país no se hace un censo. Cuando se intenta conocer la información de ese último estudio, aparece un cuadrito ilegible, en el que se suceden una decena de datos de forma automática, sin que se pueda acceder a ninguna otra información relevante. No hay gráficos de tendencias, análisis, tablas, ni ningún otro recurso que aporte algún conocimiento. La información se ofrece como relleno: palabras y números con los que ocupan el espacio.