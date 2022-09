Pásame las botellas: la importancia del reciclaje de vidrio en Puerto Rico

Estaba en una concurrida barra de Río Piedras junto a unos nuevos amigos que nos visitaban desde Colombia y México. Al uno de ellos terminar de beber su cerveza me preguntó: ¿dónde devuelvo la botella? Qué vergüenza sentí cuando le expliqué que la botella de vidrio iba al zafacón. Él me miró indignado, preguntando ¿no se recicla? Y luego me explicó cómo funcionaban los programas de reciclaje de botellas en México.