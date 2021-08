Paso correcto el imponer restricciones a los no vacunados

El aumento en la tasa de positividad, en los contagios y en las hospitalizaciones en Puerto Rico tienen un factor común que no podemos pasar por alto: las personas que se resisten a vacunarse contra el COVID-19. Tras varias semanas de descenso constante, los casos han aumentado nuevamente debido principalmente a la propagación de la variante delta. Ahora, considerando las altas tasas de transmisibilidad de la nueva variante del virus y la desaceleración de los esfuerzos de vacunación, muy difícilmente se podrá alcanzar la llamada inmunidad de rebaño si no se toman medidas restrictivas que empujen a los no vacunados a vencer sus reservas y vacunarse.