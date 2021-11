Pedirle verdades al olmo: el colapso del PNP-PPD

Después de cincuenta años de lectura voraz, una compilación de artículos de Mahatma Gandhi es el libro más fascinante que he leído, hace ya tres décadas. Publicados en un periódico de Nueva Delhi y compilados hace casi un siglo (1927) bajo el título Historias de mis experimentos con la verdad, esta autobiografía del exponente más notable de la no violencia y de la desobediencia civil pacífica del sigo XX, y el anticolonialista que guió a cientos de millones de personas por los duros caminos de la descolonización hasta la independencia de la India, relata sus luchas de conciencia y de praxis contra el racismo, el colonialismo, la exclusión y explotación en un largo recorrido desde Sudáfrica hasta su país natal. Este hombre santo sería asesinado veinte años después, al igual que otro luchador por los mismos principios, Martin Luther King luego de otras dos décadas. Han pasado 54 años de este último suceso, y su sueño, sus luchas y afanes todavía no terminan.