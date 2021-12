Peligra la democracia en Estados Unidos

El 2024 suena lejos, por lo que quizás no tenga lógica hablar sobre lo que puede pasar de aquí a tres años, particularmente ante el peligro que la variante ómicron representa para todos en lo inmediato. Sin embargo, si no se actúa a tiempo sobre ciertos asuntos, no hay forma de revertirlos y las consecuencias serían nefastas.