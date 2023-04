Poder femenino en la Isla Nena

Veinte años sin bombardeos: hay que celebrarlos. Muchos dicen que aún la Marina nos contamina porque la limpieza de pertrechos de guerra se basa en la quema y detonación abierta en el antiguo campo de práctica, el “superfund site”. Tras bombardear a Vieques con millones de libras de bombas por 60 años y lograr una asignación del Congreso de $10 millones para la cámara, solo utilizan un “juguete” de camarita de detonaciones que acomoda 10 libras de explosivos. La Marina estima que faltan 20 años más de limpieza para entonces abordar la posibilidad de restauración de la Tierra Patria. Así que seguirán contaminando y controlando nuestra Tierra Sagrada con su poder absoluto sobre la Isla Nena, la colonia de la colonia. Es lo que es. Pero este pueblo celebra la victoria sobre el imperio más poderoso del mundo al que forzamos a cerrar su base, y poner fin a sus ejercicios militares con su bombardeo destructivo, despiadado de Bieke.

Seguimos en pie de lucha. La conciencia comunitaria nos exige trabajar en unión para bregar con la situación caótica. La gentrificación va viento en popa. La población merma abruptamente con el éxodo de viequenses en busca de servicios médicos. No confiamos en la vaga promesa de un hospital cuando no se ha creado ni una clínica digna, adecuada, que falta ahora, al haber derrumbado las instalaciones antiguas. Hospital inexistente, violencia en la calle, transportación no confiable, educación estancada, desarrollo económico nulo, alto costo de alimentos, estrés post traumático, calentamiento global … todo es lucha.

Hay una corriente creciente de compromiso para unirnos y crear una vida mejor para una comunidad próspera que se manifiesta en especial en las mujeres. Confiamos en el poder femenino para establecer armonía y bondad, equidad y justicia en un mundo que ha perdido el sentimiento de bienestar común. Estamos organizadas y el liderazgo está hoy día en nuestras manos. Brota un espíritu de leona protectora y madre cariñosa creando la fuerza de salvación para nuestro hogar, nuestras familias, nuestra existencia. Mujeres de Vieques… ¡presentes!