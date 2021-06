¿Por qué hay tantos estudiantes con diversidad funcional?

Siempre que voy a una entrevista relacionada con el tema de Educación Especial, me hacen la misma pregunta: “¿Por qué son tantos?” Pareciera como si todas las madres soñáramos con tener hij@s con impedimentos. La respuesta es sencilla: Educación es una fábrica de crear estudiantes con diversidad funcional. Nuestro sistema educativo mira a nuestros hij@s como un cálculo matemático y pierde la mirada humanística entre sus sumas y restas. No ofrece una educación adecuada, y sus servicios relacionados con Educación Especial no rehabilitan.