Por qué Nellie Gorbea no prevaleció en Rhode Island

El resultado de la primaria en Rhode Island no es lo que muchos queríamos. Había un entusiasmo enorme entre mucha gente que seguía y apoyaba a Nellie Gorbea para gobernadora. Del saque hay que decir que Nellie es una titana, una campeona y que no ganar en una primaria no significa que uno esté derrotado o que las causas por las que uno lucha ya no importen. De este proceso Nellie ganó mucho y Rhode Island también. Nellie es la puertorriqueña y por ende Latina que más lejos ha llegado como oficial electo en uno de los estados del noreste de los Estados Unidos al ser secretaria de Estado de Rhode Island.