Puerto Rico se encuentra en una encrucijada económica y social que requiere acciones inmediatas y contundentes. Los desafíos son numerosos y complejos, pero no insuperables. Es imperativo que los candidatos a puestos electivos presenten planes específicos y viables para abordar los problemas que afectan a nuestra gente. No podemos seguir esperando por el flujo de fondos federales que no se acaban de desembolsar; es hora de tomar las riendas de nuestro destino con recursos y políticas propias.