Prevención de lesiones no intencionales en niños e infantes

Ante los eventos que se viven en la actualidad los niños y jóvenes pasan mucho más tiempo en sus hogares. No se debe perder de perspectiva que las actividades recreativas y educativas realizadas deben ser seguras. Las lesiones o traumas en la población pediátrica pueden traer consecuencias graves. Según la Academia Americana de Pediatría (AAP), las lesiones ocurren de forma predecible y pueden prevenirse. El 70% de las lesiones ocurren en edades mayores de cuatro años, e incluyen: ahogamiento, choques vehiculares, atragantamiento y quemaduras, entre otras. El tipo de lesión no intencional se relaciona mayormente con el ambiente y la etapa de crecimiento y desarrollo del niño. En su mayoría, las lesiones en niños menores de cinco años son por caídas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que mueren en todo el mundo 100 niños cada hora por lesiones, de las cuales 90% son no intencionales. Las lesiones por vehículos de motor son una de las principales causas de muerte, tanto en Estados Unidos, como Puerto Rico. Sin embargo, es posible prevenirlas.