Prevención: la clave para evitar ser víctima de un ciberataque

Recientemente, El Nuevo Día informó que solo entre los meses de enero a marzo de año en curso, en Puerto Rico ocurrieron 29 millones de ciberataques. Esta gran cifra realmente no me sorprende, ya que los ataques cibernéticos se han convertido en la orden del día. Una parte sustancial de estos ataques tienen éxito, aunque en el momento no se tenga recopilada la cifra exacta.