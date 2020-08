Primarias 2020: el pozo de la confianza ha sido envenenado

Mientras Beirut contempla las ruinas de una catástrofe impensada, Puerto Rico hace lo propio con lo que quedaba de su menguado pacto social, dinamitado por la desidia y la codicia de facciones dentro de los dos partidos de mayoría.

La comparación parece exagerada pero no lo es. Leyendo sobre la tragedia libanesa, encontré dos razones principales para el siniestro, que me sacudieron: el sectarismo partidista y la corrupción generalizada. Ambas causas son atribuibles a elementos de nuestra patética realidad.

De antemano estipulo varias cosas para que no estorben. Somos un territorio subordinado a los poderes plenarios del Congreso federal y tenemos una democracia limitada a los intereses de nuestra metrópoli. Quien lo dude, puede recordar que el primer juramento de un gobernador puertorriqueño, antes que cualquier otro, es defender la Constitución de Estados Unidos.

Un simulacro de democracia acaso, pero uno en el que se ponían a jugar valores y prácticas que un aunque limitados, generaban un capital social importante. Una instancia donde colectividades rivales terciaban por el poder y lo transferían al vencedor con cierto orden, cada cuatro años.

PUBLICIDAD

Desde el escándalo del Valencia, en 1980, hasta los comicios de 2016, esa práctica fue consistente y produjo dividendos para la democracia. Ahora bien, lo que presenciamos en los pasados días es la manifestación cruda de una decadencia institucional enorme, que tiene su origen en la bancarrota del gobierno y en la pugna de poderosos actores sociales para asegurarse alguna cuota de poder político y económico en este páramo creciente que se llama Puerto Rico.

La aprobación de la ley Promesa cambió las reglas del juego porque interpuso una junta a las decisiones de los gobernantes, y eso complicó mucho las ecuaciones de riesgo y ganancia. Sin el poder ilimitado de adjudicar dinero, no podrían mejorarse privilegios ni untarle mermelada (una bella frase colombiana) a los inversionistas políticos. Por eso el sabotaje a la Junta ha sido implacable, y ya rindió frutos con la salida por renuncia de varios miembros. En medio de todo esto se anunció la asignación a la isla de $20,000 millones en fondos CDBG-DR para reconstrucción a través del Departamento de Vivienda Federal, y fueron muchos los sedientos que gritaron de alegría al observar el oasis en el desierto: habría dinero para repartir. Solo bastaba asegurarse el poder, por cualquier medio. Para ello sería necesario cambiar la Ley Electoral, que aseguraba un control independiente de las elecciones, para dejar a los cabros hambrientos velando las lechugas.

El sabotaje de la primaria parece deliberado porque se decide unilateralmente por los presidentes del PNP y el PPD, dos políticos de carrera en plena contienda, que interesaban sacar a de carrera a Pedro Pierluisi y Charlie Delgado Altieri, dos candidatos que no respondían necesariamente a las estructuras partidistas actuales. Pero el asunto no termina ahí. Al interior del PNP hay una batalla feroz entre el bando de la gobernadora Wanda Vázquez y el de Pedro Pierluisi que se enfrentan con sendos arsenales y que de continuar el presente curso, dejarán al PNP destruido no importa cuál sea el ganador. Mientras tanto, los populares solo tienen que esperar a que se agote el reloj de cara a las elecciones de noviembre.

PUBLICIDAD

Sea cual fuere el desenlace final de esta pugna, yace un cadáver en plena avenida: la legitimidad de este proceso electoral. El pozo de la confianza ha sido envenenado y tomará mucho tiempo restaurarlo. El desempleo, la pobreza y la desigualdad siguen ampliando sus efectos por el COVID-19 en una población que no tiene dónde protegerse. El futuro es opaco y del porvenir poco, muy poco se puede hablar.