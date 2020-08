Primarias 2020: electores de segunda mano

El nefasto evento primarista del domingo ha sacudido la fibra más vital de nuestro sistema democrático. Las excusas presentadas por los responsables de tan importante evento electoral simplemente no satisfacen a ningún puertorriqueño.

No existe duda que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) es la estructura oficial responsable de garantizar la efectividad y pulcritud de todo el proceso. No obstante, la entidad no es solo bloque y cemento; está compuesta de personas responsables de dictar instrucciones, ejecutar acciones, supervisar procesos y consolidar resultados.

Teniendo claro la existencia de una cadena de mando en la CEE, alguien o algunos directivos deben enfrentar investigaciones respecto al incumplieron con el desempeño del deber. Aquí no solo se falló administrativamente para echar a perder el proceso de la primaria, sino también miles de dólares en fondos públicos emanados de los contribuyentes.

PUBLICIDAD

El Tribunal Supremo tiene la responsabilidad de resarcir el grave daño a los derechos constitucionales de cada ciudadano hábil para el ejercicio del voto. Inclusive, algunos deben ser responsable de posibles sanciones por el ultraje cometido al privar el libre acceso e igual participación de los electores.

Esta primaria colocó a electores sobre otros electores. Miles de electores se convirtieron incidentalmente el domingo en privilegiados mientras que otros miles quedaron rezagados y hasta subordinados al resultado de los que sí pudieron emitir el voto. Bien se ha dicho “lo que es igual no es ventaja”.

La justicia debe garantizar un proceso igualitario que no vaya en detrimento de ningún aspirante y mucho menos lacere el derecho del elector. Ningún partido político debe alterar la ejecución de un proceso electoral activo. Ningún candidato debe dictar instrucciones exhortando a funcionarios abandonar y cerrar los colegios de votación. Ningún elector dispuesto a esperar materiales o instrucciones del organismo rector debe ser retirado de los colegios de votación, mucho menos cuando aún no culmina el horario de votación. Todo proceso electoral comienza una vez llegado el día de la votación y solo concluye una vez se cumple el termino de votación, escrutinio y divulgación oficial de los resultados.

Las acciones de los presidentes de los partidos políticos deberían ser altamente cuestionadas respecto a su capacidad de dar por terminada una elección sin la debida expresión del organismo rector del proceso electoral. Todo elector debe recibir garantías de trato justo e igual frente a otro elector. Los electores de precintos del área metropolitana y algunos del resto de la isla se convirtieron accidentalmente el domingo en electores de primera clase. Los restantes electores, privados del derecho a participar de la primaria, fuimos tratados como electores de segunda mano como si se tratara de gente desechada, invalidada y privada de igual beneficio. Ya el daño está hecho ahora atañe al Tribunal Supremo tratar a todos como electores de primera mano.