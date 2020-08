Primarias 2020: los parquímetros no funcionan

Mira, la guagua va en reversa

Es que la guagua va

Se va la guagua

Pero la guagua va

Oooye.

“La guagua” (fragmento)

Juan Luis Guerra

Fue un descubrimiento casual, camino a una cita médica, mientras estacionaba el auto en una calle llena de parquímetros. Cuando fui a depositar varias pesetas, descubrí que estos no funcionaban. No solo estaban inutilizados; estaban abandonados. Sí, esas maquinitas que, según el Diccionario de la Lengua Española, están destinadas— destinadas, dicen los eruditos—a regular el tiempo de estacionamiento de los vehículos.

Es cierto que pensé, satisfecho, en las monedas que me ahorraría gracias a decenas de tubos con cabezas que se alinean como soldados de metal por toda la calle. Pero además me vino a la mente una pregunta elemental: ¿han de ser solo estos reguladores del tiempo tragapesetas los que no funcionan, o esos aparatos son una mínima expresión de un país que se va descomponiendo poco a poco, casi por inercia?

Cuando se da un proceso de descomposición se va de lo chiquito a lo grande, de lo insignificante a lo trascendental. De repente todo se va dañando, todo se atrofia, en nada ni en nadie se puede confiar. Los semáforos, las señales de tránsito, los parques, las fuentes, los hospitales, las escuelas, en fin… Y uno no sabe qué hacer ante un paisaje tan desolador.

No hay que ser lector de baraja ni astrólogo para darse cuenta de que Puerto Rico va cuesta abajo como Gardel; que hace rato que la guagua está en reversa, con la transmisión dañada y con choferes esplaca’os.

En las primarias de 2020 ha volado en cantos la institucionalidad electoral, eje de esta sociedad pretendidamente democrática y participativa. Todos se echan la culpa entre sí—quiero decir el gobierno, el PNP y el PPD—de tanta incompetencia que les distingue. Millones de dólares del pueblo de Puerto Rico son malgastados por esas instituciones privadas llamadas partidos políticos dizque en nombre de la democracia y ya vemos el desmadre que han provocado.

No mencionan que cuatro de cada seis electores inscritos no participarán en las elecciones de noviembre próximo, a los que habría que sumar las decenas de miles que ni siquiera están inscritos. Ni nos recuerdan que en las elecciones de 2016 se abstuvo de participar el 45 por ciento del electorado y en la consulta de Ricardo Rosselló el 78 por ciento. En tiempos de la pandemia y de la Junta de Control Fiscal, la gente no confía ni en el proceso electoral ni en los participantes.

Si esta vez se ha desmadrado la institucionalidad electoral, hace justo un año se hizo añicos la institucionalidad gubernamental. En el verano de 2019 ocurrió uno de los actos más subversivos de nuestra historia moderna. No que se fuera Ricardo Rosselló, sino cómo lo fueron. Que nos diga alguno de nuestros peritos constitucionalistas si en algún lugar de las tantas leyes que nos rigen aparece como protagonista la calle. Sí, la calle. Porque fue precisamente desde ahí, desde la calle, que el pueblo expulsó al exgobernador penepé.

El maremágnum de gente indignada pasó sobre el estado de derecho vigente e impuso su voluntad. Nadie en la legislatura aprobó nada, ningún tribunal se expresó, ninguna institución tuvo nada que ver. Solo la muy subversiva calle.

De manera que en dos años consecutivos y en contextos diferentes el orden colonial a la manera republicana ha hecho crisis. ¿Hechos aislados e inconexos o síntomas de una sociedad disfuncional, que se va descomponiendo y que va clamando a gritos por cambios que le permitan recobrar su dignidad?

Claro que esos cambios no ocurrirán automáticamente. De nuevo, no será un abracadabra y ya. De la misma manera que una pareja puede convivir por veinte años aunque hace veinte años que anhela divorciarse, así una sociedad puede arrastrar una crisis por tiempo indefinido, mientras no se dé el alineamiento de estrellas, que más allá de la conciencia tiene que ver con la voluntad y la disposición a tomarse el riesgo.

Mientras tanto, los parquímetros siguen dañados; y las primarias…