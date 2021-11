Principios internacionales sobre la deuda externa y la súplica a la jueza Taylor Swain

Desde niña escucho que “quien no oye consejos, no llega a viejo”. Claro está, no basta con llegar a la vejez, lo que se quiere es llegar dignamente. Si actuar contrario a los consejos es una decisión propia, no queda más que asumir las consecuencias. Pero si es otro quien toma la decisión por ti, y esa decisión tiene el efecto de menoscabar tus posibilidades de desarrollo para llegar a la vejez dignamente, es un abuso impermisible.