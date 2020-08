Procedimientos criminales ante la pandemia

La pandemia del coronavirus se dejó caer sobre nosotros de un modo tan rápido que no hubo tiempo de planificar nada que no fueran las medidas sanitarias más básicas. En el plano judicial no existían planes detallados de contingencia para asegurar el funcionamiento del sistema en los períodos de restricción y cuarentena. Durante la primera fase del cierre los tribunales dejaron de funcionar presencialmente y a partir de allí se ha desarrollado una intensa actividad destinada a dar continuidad a los procesos. Los procedimientos de naturaleza criminal han presentado los desafíos más urgentes y han abierto debate sobre las garantías constitucionales a los acusados.

La existencia de plataformas virtuales hizo que la continuidad de los procesos urgentes se produjera aun durante el cierre, con los jueces y funcionarios trabajando desde sus casas y oficinas; igualmente la tramitación de querellas, denuncias y mociones por la vía virtual. No obstante, por los medios tecnológicos no es posible proceder a un juicio. No hay manera de cumplir un debido proceso de ley celebrando una vista preliminar o un juicio por videoconferencia, por lo que la Rama Judicial ha venido obligada a establecer protocolos para que los tribunales vuelvan a trabajar de manera presencial. El control de personas en sala, la prohibición de entrada al público general, toma de temperatura, lavado de manos, distanciamiento social y el uso de mascarilla constituyen parte del protocolo actual.

Precisamente es el uso de mascarillas en los testigos lo que ha provocado debate y ha resultado en una Opinión del Tribunal Supremo. Abogados de defensa denunciaron que la mascarilla violaba el derecho constitucional a la confrontación. Y es que, tal y como disponen las Reglas de Evidencia, uno de los mecanismos de impugnación de testigos se basa en el “demeanor” de esa persona. Se le complica el panorama a la defensa para poder minar la credibilidad de dicho testigo si solo puede ver sus ojos; difícil interpretar expresiones faciales cuando no se pueden observar. Igualmente afecta, no solo a la defensa sino también al ministerio público, el no poder observar las caras de los jurados. Pero el Tribunal Supremo ya ha decidido, en Pueblo v. Cruz Rosario, por Opinión emitida por la jueza Mildred Pabón Charneco, que el uso de mascarillas en los testigos no lesiona el derecho constitucional a la confrontación.

Hay procesos que no pueden paralizarse. Hay términos jurisdiccionales que cumplir. Indudablemente existe una presión por dar continuidad al sistema durante la emergencia, en especial en aquellas situaciones vinculadas a la libertad de las personas, donde está en juego el derecho a un juicio rápido. De lo contrario, habrá una avalancha sin precedentes de Habeas Corpus y un riesgo de devolver personas peligrosas a la libre comunidad. Por otro lado, tenemos un serio problema de salud pública que en gran medida está fuera de nuestro control. El Supremo debía decidir entre el derecho al careo o la salud de las personas en sala. A mi entender, decidió lo correcto. Quizás unas mascarillas transparentes sean la solución.