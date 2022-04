Proyecto contra el aborto: es hora de alzar la voz por los derechos de la mujer

“¡No podemos permitir que las mujeres decidan sobre sus cuerpos!” Esta expresión, junto a la criminalización de la mujer en el ejercicio de su derecho a decidir sobre su cuerpo, sacudió la estructura que por décadas ha defendido y adelantado los derechos de las mujeres puertorriqueñas. Para mí fue sentir un puñal que drenó la sangre de todo mi cuerpo.

Parecería que el reclamo del poder político sobre sus decisiones, que hace ya más de 50 años expresara una de las principales figuras históricas del Partido Popular Democrático, Rafael Hernández Colón, con su icónica frase “Si mías han de ser las responsabilidades, mías serán las decisiones”, hoy día solo aplica a los hombres.

El Proyecto del Senado 693 no es un proyecto que atienda una realidad de un peligro inminente sobre la vida. Este proyecto es uno político, que pretende de un solo plumazo abrir la puerta para deshacer siglos de luchas, escribe Ivonne Lozada.

Y si bien existe un reclamo histórico de tener por primera vez pluralidad femenina en el Senado, de nada nos sirve si las mujeres que ocupan tales escaños se conforman con ser sellos de goma de una agenda política pensada por hombres y que en nada promueve las necesidades, expectativas de vida y reclamos de siglos de luchas en defensa de los derechos de la mujer.

Ser mujer en un espacio de poder político conlleva entender las luchas de siglos en la reivindicación de los derechos de la mujer. Ocupar la silla no es suficiente en la validación de una legislatura verdaderamente representativa. Ni andar como manadas bajo el principio fundamentalista de la “disciplina de partido” para acallar las voces de miles de mujeres que ustedes representan, las que están hoy y también las que lucharon en el pasado. Ocupar el espacio no tiene valor alguno si las mujeres que lo ocupan no comprenden la responsabilidad histórica del poder que les ha sido conferido. Tienen en sus manos, en su voz y en su voto, las voces y vidas de miles de mujeres que a través de la historia se sacrificaron para que hoy ustedes pudieran estar sentadas en la legislatura.

Hoy se están cuestionando nuestros derechos a expresar nuestra sexualidad y a tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. La decisión de una mujer sobre dar o no dar a luz es una de las decisiones más importantes e íntimas que una mujer pueda tomar.

El Proyecto del Senado 693 no es un proyecto que atienda una realidad de un peligro inminente sobre la vida. Este proyecto es uno político, que pretende de un solo plumazo abrir la puerta para deshacer siglos de luchas. Estamos en un momento oscuro de la historia de los derechos de la mujer. La dignidad humana exige que se respete por igual la conciencia y la libertad de todo ser humano, lo que significa llanamente que nadie puede decidir por otra persona ni imponerle sus convicciones.

Estamos asustadas, intimidadas, nos sentimos vulnerables, pero también muy enojadas. Y con razón. Pero este no es momento para retroceder y ceder los derechos que tantas vidas y tantas lagrimas costaron. Es tiempo de luchar. Es tiempo de definir y entender quién soy, qué y a quién represento. Es tiempo de alzar la voz y decir lo que pensamos aunque la voz se nos quiebre.

