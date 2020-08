Proyecto para la Segunda Transformación

Hace dos años, cuando inicié la ruta que nos ha traído hasta aquí, escuché a los ciudadanos en cada rincón, la ruta inició y comenzamos la construcción de un proyecto basado en valores de solidaridad, transparencia e inclusión.

Aprendí en esta ruta que nuestra gente reclama un gobierno con sensibilidad, transparente, libre de corrupción, que conozca sus problemas como yo los conozco y que trabaje con un solo fin: mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

He dedicado mi vida al servicio a los demás, desde mis luchas universitarias en la Universidad de Puerto Rico hasta servir en posiciones de liderato en mi partido. Como comerciante conozco las duras luchas que día a día se dan para levantar a una familia, no rehúyo las responsabilidades y mantengo lealtad a los principios de nuestra colectividad.

Esa experiencia de vida como administrador exitoso me permite entender que los puertorriqueños ansían un liderato maduro que brinde seguridad en tiempos de crisis, que inspire confianza en días de una pandemia que provoca angustias y miedo. Por eso estoy listo para ser tu gobernador y, junto a ti, construir la ruta de la Segunda Transformación.

PUBLICIDAD

Puerto Rico atraviesa por la peor crisis económica de su historia reciente. La inmadurez de un liderato de gobierno que no ha entendido la diferencia entre gobierno y partido ha provocado el ahondamiento de esta crisis. La corrupción e impunidad de los corruptos se tiene que acabar. Por eso durante el verano de 2019 el pueblo se tiró a la calle, marchamos en resistencia y con la combatividad que nos caracteriza como pueblo para sacar a un gobierno que le falló a la confianza depositada en ellos.

El Partido Nuevo Progresista no entendió ese mensaje. En medio de desastres naturales que nos han azotado en los pasados años, huracanes, terremotos y pandemia le roban los sueños de esperanza a la gente, a los niños les niegan las oportunidades de crecimiento y educación de primera.

Han estado saqueando las arcas públicas. Se han enriquecido los bolsillos a expensas del bienestar de nuestra gente y le han faltado al respeto, a la dignidad y a los valores de este pueblo.

Ante eso, la Segunda Transformación que propongo va dirigida a restituir la credibilidad del gobierno; a conformar una nueva administración pública que proteja los servicios esenciales; que defienda las pensiones de nuestros jubilados; que proteja los derechos de todos y cada uno de nuestros ciudadanos; que haga buen uso de nuestros recursos; que acabe con la inequidad salarial de la mujer; que ofrezca a las nuevas generaciones oportunidades de crecer; que sea sensible y empática ante quienes requieren atención.

Recuperemos la patria. Puerto Rico necesita un administrador. Es tiempo de enfrentar juntos la realidad de un país con una Junta de Control Fiscal que menoscaba el principio democrático de un pueblo; es tiempo de poner orden en las finanzas del país y, a la misma vez, educar al Congreso sobre la necesidad de enmendar la Ley Promesa. No podemos continuar con las políticas de austeridad que nos impone esta Junta. Es tiempo de iniciar la reconstrucción de Puerto Rico a través de un modelo económico que se centre en su gente, en la confianza del gobierno en su capital nativo. Es tiempo de construir oportunidades para todos, en las que el interés común esté por encima de las ambiciones individuales de unos pocos.

PUBLICIDAD

La Segunda Transformación tiene como los siguientes ejes principales: el fortalecimiento de la educación pública, con recursos para el salón de clases, sin privatizar nuestro sistema de enseñanza, sino fortaleciéndolo con programas como el Montessori, democratizando nuestra escuela y fortaleciendo nuestra Universidad. La educación es el camino hacia la movilidad social, es el primer paso para erradicar la pobreza; la transformación de nuestro sistema de seguridad pública brindando seguridad a nuestra gente y devolviendo la confianza en un sistema que ha sido desmantelado; un sistema de salud para todos, en el que ningún puertorriqueño que sufra alguna enfermedad no tenga plan médico y en el que nuestros adultos mayores no tengan que decidir entre picar una pastilla o comprar comida, en el que el médico decida y no las aseguradoras. Un gobierno transparente en sus acciones y responsivo a las necesidades de nuestras PYMES para generar una economía fuerte y sostenible.

Quiero una patria de la que nuestros hijos y nietos se sientan orgullosos y no tengamos que verlos hacer sus maletas y partir del país. A esas nuevas generaciones van dirigidas las bases de este proyecto que se complementa con un modelo de desarrollo económico que nos coloque nuevamente en el punto focal de la manufactura en el mundo.

Este próximo domingo, nuestro Partido Popular Democrático seleccionará al equipo de la Segunda Transformación. Se han tomado las medidas adecuadas para prevenir contagios por el COVID-19. Toma las precauciones para llegar a tu centro de votación. No dejemos que otros decidan por nosotros; salgamos a votar. Juntos somos más fuertes. Juntos ganamos.