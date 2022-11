Puerto Rico: ¡confía en tus jóvenes, nosotros confiamos en ti!

Ante un momento histórico que exige lógicas no tradicionales me pregunto: ¿Qué ofrece Puerto Rico hoy a sus jóvenes? ¿Acaso el futuro será mejor para los niños que nacen hoy en nuestra isla comparado a las generaciones que les anteceden? Propongo estas preguntas para abrir un diálogo sobre el país que tenemos y el que queremos, matizado dentro de un contexto donde la comunidad internacional a todas luces se está reorganizando “as we speak”.