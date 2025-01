Recuerdo cuando, hace cinco años, el entonces secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, negó la posibilidad de que el Covid-19 llegara a Puerto Rico. El médico encargado de la salud en la isla dijo que no había que preocuparse pues a Puerto Rico no llegaban vuelos directos de China. Así y todo, fueron miles los muertos por Covid-19 en nuestra Isla. Similares expresiones hizo la gobernadora, Jenniffer González, cuando recientemente señaló que los dominicanos en Puerto Rico no debían preocuparse por las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump, pues la isla no es México ni Texas. La gobernadora sostuvo que Trump estaba enfocado en la frontera sur de Estados Unidos. Fueron muchos, incluso la misma gobernadora, los que dudaron de la magnitud del plan radical de Trump y que el mismo se implementara o tuviera efectos en nuestra isla, tal y como decían al reportarse los primeros casos del Covid-19.