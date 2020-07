Puerto Rico y su encrucijada territorial

Los “casos insulares” decididos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos a principios del siglo XX continúan vivos y vigentes. Así lo ratificó ese mismo cuerpo jurídico con su decisión en el caso de Aurelius v. Fiscal Oversight Board de 2019. No importa el partido político o sector ideológico al que pertenezcamos, existe un consenso casi absoluto de que Puerto Rico vive bajo un estado de subordinación política ante el gobierno de los Estados Unidos. Esa soberanía ha tenido como fundamento la Cláusula Territorial contenida en el Artículo IV de la Constitución de Estados Unidos. En otras palabras, pertenecemos a Estados Unidos, pero no somos parte de ese país. Aunque se hayan derramado ríos de tinta sobre cuánto ha evolucionado nuestra relación política continuamos como territorio no incorporado.

Las implicaciones de esta realidad son muchas y dramáticas para nuestro país. Gracias a esa realidad, hoy Puerto Rico tiene una Junta de Control Fiscal (creada por el Congreso y nombrada por el presidente de Estados Unidos) con poderes casi absolutos sobre nuestro gobierno electo. Aunque muchos ven en esa Junta la salvación a los dramáticos problemas de mala administración pública local, la realidad es que sus acciones han afectado a unos sectores muy vulnerables. A los retirados del gobierno se les han reducido sus pensiones. Hemos sido forzados a cerrar escuelas públicas que sirven a la población más pobre del país. Incluso la universidad del Estado ha sufrido recortes dramáticos en su presupuesto, lo que afecta la operación de la misma. Los recortes forzados por la llamada austeridad impuesta por la Junta han causado que el gobierno local sea incapaz de atender efectivamente las emergencias que enfrenta la Isla. La respuesta a los terremotos del suroeste y a la pandemia del COVID-19 son los ejemplos más recientes.

Esta realidad se repite en otros aspectos de nuestra vida como pueblo. El trato que se les da a los asuntos de Puerto Rico por parte del gobierno federal está sujeto a los caprichos de los gobernantes de turno. Poco o nada podemos hacer para conseguir el trato justo que merecemos. Sobre todo, porque hemos sido privados de poder ejercer el derecho que nos cobija a la autodeterminación política (independientemente de la fórmula de estatus político que al final del camino decidamos escoger). Por eso, es necesario que nuestro pueblo exija al gobierno de Estados Unidos el fin de la subordinación política, a través de un proceso de autodeterminación acorde con los preceptos del derecho internacional. La fórmula que escojamos para regir nuestro futuro político resulta irrelevante ante el problema real. No se trata de estadidad, independencia, estado libre asociado o libre asociación; de lo que se trata es de acabar con la encrucijada territorial.