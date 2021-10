Ser niña en Puerto Rico

En ocasión de la celebración del Día Internacional de las Niñas, mañana lunes 11 de octubre, El Nuevo Día presenta hoy vivencias de ser niña en Puerto Rico. Desde Yauco, Peñuelas y San Juan, en representación de niñas de toda la isla, nuestra niñez plasma en estas páginas su voz en verbo o en arte, aspirando al futuro que los adultos debemos edificarles. Estas miradas juveniles van acompañadas del análisis de la catedrática asociada Elithet Silva-Martínez, Co-directora de SIEMPRE VIVAS Metro, UPRRP.

¿Qué es ser niña?

Por Joeli Nicole de Jesús Cruz

Estudiante, residente en Peñuelas

Como niña me gusta correr motoras y jugar con los animales. Me gusta mucho el dibujo. A las niñas les gustan cosas diferentes. Soy diferente a otras niñas porque hay algunas a las que no les gustan las motoras. Yo soy una persona que no me gusta pintarme las uñas. Hay muchas niñas a las que sí les gusta pintarse las uñas, pero yo no soy de esas personas que siempre anda con las uñas pintadas. Hay muchas niñas que no juegan baloncesto porque dicen que es de nene, pero para mí eso no es solo de nenes. Eso no me hace sentir menos niña. Siempre he sido niña. Hay muchas niñas diferentes, muchos tipos de niñas.

Niñas fuertes

Por Natalia Rodríguez Torres

Estudiante, residente en Yauco

Soy una niña de 10 años del área sur de Puerto Rico. Hace cuatro años viví la experiencia del huracán María, una situación difícil que recuerdo nos dejó sin luz, sin agua y otras cosas. A pesar de todo, siento que desde allí comencé a ser más fuerte para enfrentar los problemas.

Por otro lado, como muchos otros niños, el día 7 de enero de 2020 me levantó un horrible ruido que estremeció mi casa. Me asusté muchísimo. Pero gracias a Dios estaba con mis padres, quienes me protegieron. Poco después vino la pandemia. Aquí hemos tenido que pasar por muchos cambios.

Todo esto me ha hecho ser más responsable y protegerme. Pienso como niña que quiere jugar, reír y amar. Dios pronto permitirá que todo esto pase, pero haciéndonos más fuertes.

El derecho de las niñas a estudiar

Por Cyntia Pizarro Gómez

Estudiante, residente de Río Piedras

Mi nombre es Cyntia Pizarro Gómez, tengo 6 años y me gustaría hablar sobre la escuela. Me gusta que han arreglado la escuela; me gusta que nos llevan al patio en la hora de recreo y me gusta la clase de arte.

Todas las niñas deberían poder ir a la escuela, tener hora de recreo y tener clases de arte. Mi sueño es tener una casa, leer un libro completo y trabajar como enfermera.

Para mí es importante pensar, aprender, terminar las tareas y después llegar a la Universidad. Me gustaría ir a la Universidad de Santa Rita (hace referencia a la IUPI).

Lo más importante ahora es que puedo ir a la escuela ya, que los sábados y domingos me puedo quedar en casa y jugar con mis muñecas. Jugar es muy entretenido, no te aburres, no te tienes que preocupar. Lo que me hace feliz es jugar con otras niñas en la escuela y en mi casa.

Cuando sea grande, me gustaría viajar a Santo Domingo porque allí hay familia, niñas y niños, y ponen canciones para hacer feliz a la gente.

Me gustaría que mi mamá logre fuerzas, dinero y trabajar bien. Les deseo a otras niñas que estén bien, que no estén enfermas y que puedan hacer las tareas, ¡qué estén bien!

